2020-05-04T11:41:04+03:00
Происшествия

В Татарстане задержали ранее судимого мужчину за изнасилование пенсионерки

Мужчину на время расследования взяли под стражу
Лика ИСАЕВА
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Подозреваемого разыскали и взяли под стражуПодозреваемого разыскали и взяли под стражуФото: МВД по РТ
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В республике по подозрению в совершении тяжкого преступления - изнасилования 66-летней пенсионерки, задержан 26-летний житель Нурлата. Злоумышленника разыскивали с 20 февраля, когда он напал на свою жертву в ее собственном доме.

Ранее судимый нурлатец пришел к пенсионерке с ножом, избил ее, похитил 30 тысяч рублей, изнасиловал и скрылся. По факту нападения в СУ СКР Татарстана возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование".

Злоумышленника, у которого оказалась непогашенной судимость, на время следствия взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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