В Татарстане задержали ранее судимого мужчину за изнасилование пенсионерки
В республике по подозрению в совершении тяжкого преступления - изнасилования 66-летней пенсионерки, задержан 26-летний житель Нурлата. Злоумышленника разыскивали с 20 февраля, когда он напал на свою жертву в ее собственном доме.
Ранее судимый нурлатец пришел к пенсионерке с ножом, избил ее, похитил 30 тысяч рублей, изнасиловал и скрылся. По факту нападения в СУ СКР Татарстана возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование".
Злоумышленника, у которого оказалась непогашенной судимость, на время следствия взяли под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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