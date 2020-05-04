2020-05-04T10:09:38+03:00
Общество

В Казань возвращаются туристы из Берлина

На карантин их разместят в санатории "Ливадия"
Лика ИСАЕВА
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В санаторий прибудут туристы из ГерманииВ санаторий прибудут туристы из ГерманииФото: Из материалов пресс-службы
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В столице Татарстана продолжается карантин для жителей республики и другие регионов страны, прибывших на вывозных самолетов из Индии, Индонезии, Таиланда. В качестве обсерватора власти выделили санатории "Ливадия" и "Васильевский", лагерь "Заречье".

Сегодня, 4 мая, ожидается прибытие в "Ливадию" туристов из Берлина (Германия), которые оказались отрезанными от родных из-за пандемии.

Вчера, 3 мая, в Татарстан прибыли 16 человек из Пхукета (Таиланд). Они размещены в "Ливадии". На карантине им придется пробыть 14 дней.

Напомним, что завтра, 5 мая, заканчивается обсервация у туристов, прибывших из Турции и Гоа. Они размещены в санатории "Васильевский".

Все туристы уже сдали тесты на коронавирусную инфекцию.

Промежуточные тесты отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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