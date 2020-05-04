В Казани пьяный мужчина отобрал у избитой жены легковушку, в аварии погиб его пассажир

4 Май 2020 2020-05-04T09:22:28+03:00

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Страшная авария произошла вчера, 3 мая, в 2.15 в Приволжском районе столицы Татарстана. Все началось с того, что поздно вечером 2 мая 30-летний мужчина напился и поссорился с женой. Ему захотелось прокатиться на "четырнадцатой" жены, но женщина отказывалась отдавать ему ключи от автомобиля - у мужчины не было водительского удостоверения. Тогда пьяный муж отобрал их силой, избив женщину, и повез кататься своего друга, который, по предварительным данным, так же находился в нетрезвом состоянии.

В результате отсутствия опыта вождения водитель превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет на улице Магистральной. Там легковушка приземлилась на теплотрассу.

От полученных травм на месте происшествия скончался пассажир "четырнадцатой". По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU