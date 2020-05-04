В Набережных Челнах сгорела макулатура на площади 300 "квадратов"
Пожар на предприятии в Арматурном проезде автограда начался в воскресенье, 3 мая, в 17.31. Столб черного дыма виден был за много километров, и жители города начали тревожиться, задавая вопросы "Что случилось?" в соцсетях.
На место возгорания прибыли пожарные и выяснили, что загорелась прессованная бумага, которую хранили на открытой территории на одном из предприятий Набережных Челнов.
С возгоранием справились четыре экипажа МЧС Татарстана.
С места происшествияФото: МЧС Татарстана
- Пострадавших нет. Угрозы перехода огня на строения не было, - сообщили в МЧС республики.
- Причина пожара устанавливается.
Локализовали возгорание в 19.11, в 21.00 произошла ликвидация открытого горения.
Сгорела макулатура в Набережных Челнах.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»