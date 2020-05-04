В Набережных Челнах сгорела макулатура на площади 300 "квадратов"

4 Май 2020 2020-05-04T08:28:03+03:00

Столб черного дыма виден был за несколько километров

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Пожар на предприятии в Арматурном проезде автограда начался в воскресенье, 3 мая, в 17.31. Столб черного дыма виден был за много километров, и жители города начали тревожиться, задавая вопросы "Что случилось?" в соцсетях.

На место возгорания прибыли пожарные и выяснили, что загорелась прессованная бумага, которую хранили на открытой территории на одном из предприятий Набережных Челнов.

С возгоранием справились четыре экипажа МЧС Татарстана.

С места происшествияФото: МЧС Татарстана

- Пострадавших нет. Угрозы перехода огня на строения не было, - сообщили в МЧС республики.

- Причина пожара устанавливается.

Локализовали возгорание в 19.11, в 21.00 произошла ликвидация открытого горения.

Сгорела макулатура в Набережных Челнах.

ИСТОЧНИК KP.RU