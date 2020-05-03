Из-за коронавируса выпускники Ульяновска простятся со школой дистанционно

3 Май 2020 2020-05-03T16:23:24+03:00

Предполагается, что промежуточную аттестацию все они пройдут ещё до конца мая

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Из-за пандемии короанвируса ученики 1-8 классов ульяновских школ закончили учебный год досрочно - 30 апреля. Старшеклассники же до сих пор посещают дистанционные занятия и продолжают готовится к предстоящим экзаменам. Предполагается, что промежуточную аттестацию все выпускники пройдут ещё до конца мая.

- Обращаю внимание, что досрочных периодов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в этом году не будет. На сайте Рособрнадзора опубликован документ о проведении итоговой аттестации в девятых классах. Мы рассматриваем возможность расширения аудиторной базы в случае при постепенном выходе из режима самоизоляции. Но при этом, разумеется, понимаем, что вероятны ограничения по количеству учеников, сдающих экзамен в учебной аудитории. Выпускники одиннадцатых классов, которые получили в декабре допуск к экзаменам по итогам сочинения, будут сдавать их в июне в штатном режиме, - отметила замглавы города Ульяновска Инна Митрофанова.

Отметим, что торжественное прощание со школой для учащихся 9- и 11-х классов в этом году пройдет в режиме онлайн. По видеосвязи выпускники и учителя смогут поздравить друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU