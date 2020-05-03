В Волжске мотоцикл оказался под колесами легковушки, один человек погиб
На месте аварии работали сотрудники МЧС Марий Эл
Фото: соцсети
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В воскресенье, 3 мая, на улице 107 бригады в Волжске произошло смертельное ДТП. По предварительной версии, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту вследствие чего они столкнулись. На место аварии прибыли сотрудники МЧС Марий Эл.
26-летний мужчина за рулем мотоцикла погиб на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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