В Волжске мотоцикл оказался под колесами легковушки, один человек погиб

3 Май 2020 2020-05-03T15:51:29+03:00

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В воскресенье, 3 мая, на улице 107 бригады в Волжске произошло смертельное ДТП. По предварительной версии, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту вследствие чего они столкнулись. На место аварии прибыли сотрудники МЧС Марий Эл.

26-летний мужчина за рулем мотоцикла погиб на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU