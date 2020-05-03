В Марий Эл водитель попытался объехать кабана, но не справился с управлением и оказался в кювете

3 Май 2020 2020-05-03T15:52:27+03:00

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В пятницу, 1 мая, около 20 часов в Медведевском районе Марий Эл “Лада Приора” съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево. По предварительным данным, 20-летний водитель попытался объехать кабана, но не справился с управлением легковушкой.

- В результате ДТП пострадали водитель и девушка-пассажир 20-ти лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU