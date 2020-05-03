В Чувашии две женщины перечислили “сотрудникам банков” более 2,6 миллионов рублей

3 Май 2020 2020-05-03T14:53:34+03:00

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Накануне 39-летняя жительница Чебоксар обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудникам банка. Мужчина рассказал, что кто-то пытается похитить деньги с ее банковского счета. Чтобы этого избежать, от женщина требовалось снять все свои сбережения и перечислить их на “безопасный” счет. Таким образом пострадавшая лишились 1 526 000 рублей.

Аналогичный случай произошел с 81-летней пенсионеркой из Новочебоксарска. Ей мошенники даже вызвали такси до банка, в котором она сняла сначала 500 тысяч рублей, а на следующий день еще 650 тысяч. В общем, женщина перевела лже-сотрудникам банка 1 150 000 рублей.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Злоумышленники устанавливаются, - сообщают в пресс-службе МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU