В Чувашии мужчина вступился за родственника, который управлял машиной будучи пьяным, и начал бить полицейских

3 Май 2020 2020-05-03T12:18:38+03:00

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1 мая в Козловском районе Чувашии полицейские остановили автомобиль, которым, как позже выяснилось, управлял пьяный мужчина. Правоохранители попытались задержать водителя, но его родственник стал выражать недовольство и принялся бить полицейских.

- Противоправные действия злоумышленника были пресечены, В отношении 31-летнего безработного мужчины Следкомом республики возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии - Его родственник был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU