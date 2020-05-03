В Чувашии мужчина вступился за родственника, который управлял машиной будучи пьяным, и начал бить полицейских
1 мая в Козловском районе Чувашии полицейские остановили автомобиль, которым, как позже выяснилось, управлял пьяный мужчина. Правоохранители попытались задержать водителя, но его родственник стал выражать недовольство и принялся бить полицейских.
- Противоправные действия злоумышленника были пресечены, В отношении 31-летнего безработного мужчины Следкомом республики возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии - Его родственник был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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