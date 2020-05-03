Стало известно, когда мусульмане Татарстана отпразднуют Ураза-байрам и Курбан-байрам

3 Май 2020 2020-05-03T11:09:33+03:00

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Из-за пандемии коронавируса и введенных вследствие этого ограничение священных для мусульман месяц Рамадан претерпел ряд изменений. Несмотря на этого, пост как обычно окончится праздником Ураза-байрам. Он состоится 24 мая. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Курбан-байрам же пройдет 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU