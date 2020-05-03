Стало известно, когда мусульмане Татарстана отпразднуют Ураза-байрам и Курбан-байрам
Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов
Ураза-байрам запланирован на 24 мая, Курбан-байрам - на 31 июля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Из-за пандемии коронавируса и введенных вследствие этого ограничение священных для мусульман месяц Рамадан претерпел ряд изменений. Несмотря на этого, пост как обычно окончится праздником Ураза-байрам. Он состоится 24 мая. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Курбан-байрам же пройдет 31 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU