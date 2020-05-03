В Татарстане нашли тело пенсионерки, которая пропала в начале года
В Татарстане завершились поиски 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска, которая ушла из дома и пропала 16 января текущего года. Родные отмечали, что женщина нуждалась в медицинской помощи.
Накануне было найдено ее тело. Об это сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", обновив ориентировку надписью "Найдена. Погибла".
Напомним, в Татарстане до сих пор ищут 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.
ИСТОЧНИК KP.RU
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