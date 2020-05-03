2020-05-03T10:02:07+03:00
Происшествия

В Татарстане нашли тело пенсионерки, которая пропала в начале года

О местонахождении 71-летней Гульсины Гаптуллиной ничего не было известно с 16 января
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Татарстане завершились поиски 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска, которая ушла из дома и пропала 16 января текущего года. Родные отмечали, что женщина нуждалась в медицинской помощи.

Накануне было найдено ее тело. Об это сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", обновив ориентировку надписью "Найдена. Погибла".

Напомним, в Татарстане до сих пор ищут 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за коронавируса выпускники Ульяновска простятся со школой дистанционно
В Марий Эл водитель попытался объехать кабана, но не справился с управлением и оказался в кювете
В Чувашии две женщины перечислили “сотрудникам банков” более 2,6 миллионов рублей
В Волжске мотоцикл оказался под колесами легковушки, один человек погиб
В Чувашии мужчина вступился за родственника, который управлял машиной будучи пьяным, и начал бить полицейских
Стало известно, когда мусульмане Татарстана отпразднуют Ураза-байрам и Курбан-байрам
В Татарстане нашли тело пенсионерки, которая пропала в начале года
В Чувашии задержали мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов
Минниханов и Метшин посадили ивы в «Саду памяти»
В Татарстане женщина вонзила нож в грудь сестре
Казань на 8 месте по индексу самоизоляции среди городов-миллионников России
В Набережных Челнах пожарные спасли пятерых человек из многоэтажки
Ночью в Казани машина через трамвайные пути вылетела на встречку
Для медиков, имеющих дело с коронавирусом, разработали тариф с бесплатной связью
9 игроков системы «Ак Барса» продолжат играть в следующем сезоне
Упал со скутера и был сбит поездом: в Татарстане погиб 15-летний подросток
Провели 20 часов в защитных костюмах: в Чувашии впервые сделали операцию на почках пациенту больному коронавирусом
Четыре хоккеиста покидают «Ак Барс»
1 мая в Казани 93-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны Бибинур Лутфуллина получила квартиру
Режим самоизоляции в Татарстане: гулять с детьми во дворе дома не запрещено
В майские праздники 2020 в Татарстане потеплеет до +24
Хотел спасти семью и лишился более 700 тысяч рублей: полицейские Чувашии задержали онлайн-«гадалку»
Ночью в Татарстане на трассе М-7 загорелось придорожное кафе
1 мая 2020 года Казанский речпорт запустил рейсы по Волге: сколько стоит билет
Режим самоизоляции в Татарстане 2020: когда разрешат посещать кладбища