В Татарстане женщина вонзила нож в грудь сестре

2 Май 2020 2020-05-02T16:11:35+03:00

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

Инцидент произошел из-за ссоры во время распития алкогольных напитков

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В Лениногорском районе Татарстана совместное распитие спиртных напитков привело к ссоре между двумя сестрами. В результате пьяной перепалки одна из женщин была ранена ножом.

Как оказалось, 45-летняя женщина схватилась за нож и нанесла ранение своей 52-летней сестре. С проникающим ножевым ранением грудной клетки пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу.

– Подозреваемая задержана, по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU