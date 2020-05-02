2020-05-02T16:11:35+03:00
Происшествия

В Татарстане женщина вонзила нож в грудь сестре

Инцидент произошел из-за ссоры во время распития алкогольных напитков
Наиля ГАЛИМОВА
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По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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В Лениногорском районе Татарстана совместное распитие спиртных напитков привело к ссоре между двумя сестрами. В результате пьяной перепалки одна из женщин была ранена ножом.

Как оказалось, 45-летняя женщина схватилась за нож и нанесла ранение своей 52-летней сестре. С проникающим ножевым ранением грудной клетки пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу.

– Подозреваемая задержана, по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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