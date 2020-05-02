В Татарстане женщина вонзила нож в грудь сестре
Инцидент произошел из-за ссоры во время распития алкогольных напитков
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
Изменить размер текста:
В Лениногорском районе Татарстана совместное распитие спиртных напитков привело к ссоре между двумя сестрами. В результате пьяной перепалки одна из женщин была ранена ножом.
Как оказалось, 45-летняя женщина схватилась за нож и нанесла ранение своей 52-летней сестре. С проникающим ножевым ранением грудной клетки пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу.
– Подозреваемая задержана, по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU