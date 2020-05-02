В Набережных Челнах пожарные спасли пятерых человек из многоэтажки

2 Май 2020 2020-05-02T12:28:28+03:00

В общем коридоре загорелись вещи и мебель

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1 мая около девяти часов вечера в одном из домов на Цветочном Бульваре в Набережных Челнах произошел пожар.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили горение б/у вещей и мебели в общем коридоре. Едкий чёрный дым отрезал пути эвакуации жильцам последнего этажа одноподъездного двенадцатиэтажного жилого дома.

При помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе по лестничному маршу пожарные спасли из квартир 5 человек, детей среди них не было.

– Площадь открытого горения составила 4 квадратных метра. Причина пожара устанавливается, –сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU