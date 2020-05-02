Ночью в Казани машина через трамвайные пути вылетела на встречку
Там она столкнулась со встречным автомобилем
Фото: скриншот с видео.
Изменить размер текста:
1 мая, ночью, в Авиастроительном районе Казани произошла крупная авария. Видео с места ДТП появилось в соцсетях.
Авария произошла на улице Копылова. По словам очевидцев в соцсетях, водитель отечественного автомобиля ВАЗ 2114 вылетел на встречную полосу через трамвайные пути, после чего произошло столкновение со встречной иномаркой.
Как отмечают очевидцы, погибших в аварии нет. На кадрах ролика видно, что ВАЗ 2114 полностью разбит, меньше пострадал второй автомобиль.
Ранее в Ульяновской области мужчина на мотоцикле без номеров попал в смертельное ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU