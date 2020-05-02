2020-05-02T11:49:12+03:00
Происшествия

Ночью в Казани машина через трамвайные пути вылетела на встречку

Там она столкнулась со встречным автомобилем
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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1 мая, ночью, в Авиастроительном районе Казани произошла крупная авария. Видео с места ДТП появилось в соцсетях.

Авария произошла на улице Копылова. По словам очевидцев в соцсетях, водитель отечественного автомобиля ВАЗ 2114 вылетел на встречную полосу через трамвайные пути, после чего произошло столкновение со встречной иномаркой.

Как отмечают очевидцы, погибших в аварии нет. На кадрах ролика видно, что ВАЗ 2114 полностью разбит, меньше пострадал второй автомобиль.

Ранее в Ульяновской области мужчина на мотоцикле без номеров попал в смертельное ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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