9 игроков системы «Ак Барса» продолжат играть в следующем сезоне

2 Май 2020 2020-05-02T10:08:05+03:00

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«Ак Барс» объявил, что, девять игроков системы приняли квалификационные предложения казанского клуба. Среди них: защитник «Ак Барса» Николай Аверин, игроки «Барса» Илья Голубев, Иван Емец, Айрат Вильданов, Кирилл Крутов и Александр Зайцев, а также хоккеисты «Ирбиса» Павел Купчихин, Ильяс Ситдиков и Ильнур Шабанов.

– Хоккеисты продолжат выступать в системе «Ак Барса» в следующем сезоне, – сообщили в пресс-службе татарстанского хоккейного клуба.

Напомним, ранее мы сообщали, что Эмиль Галимов, Мэттью Фрэттин и Олег Ли, а также защитник Ессе Виртанен покидают казанский «Ак Барс».

ИСТОЧНИК KP.RU