Для медиков, имеющих дело с коронавирусом, разработали тариф с бесплатной связью

2 Май 2020 2020-05-02T10:41:59+03:00

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В России в период пандемии особое внимание уделяется поддержке медперсонала, борющегося с коронавирусной инфекцией. Так, по словам медицинских работников Республики Татарстан, являющихся абонентами МТС, на смартфон стали поступать предложения о подключении к спецтарифу с бесплатной связью.

Корреспондент «КП» выяснил, действительно ли это сообщения от оператора, и в компании эту информацию подтвердили.

- Да, для врачей и медперсонала, которые лечат пациентов с COVID-19 в России, МТС разработала специальный тариф. В него включены 600 минут, 600 СМС-сообщений, безлимитные звонки на номера МТС и 10 гигабайт мобильного интернета в месяц. Первые 3 месяца с момента подключения все услуги будут предоставляться бесплатно. После тариф станет льготным и будет стоить 200 рублей в месяц, - сообщил представитель пресс-службы сотового оператора.

Также в компании подчеркнули, что первыми регионами, где доктора могут пользоваться бесплатной связью, стали Республика Татарстан и Москва. Инструкцию по подключению оператор начал отправлять с 30 апреля. Всего в ближайшее время информацию получат более пяти тысяч работников инфекционных медучреждений.

Вскоре программа будет доступна и другим частям нашей страны. Как рассказал представитель крупнейшего сотового оператора, бесплатная связь и льготный тариф предоставляются в отдельных регионах России, где работает сеть МТС, с ориентацией на данные оперативного штаба о наиболее пострадавших от коронавируса областях и загруженных больницах.

Для подключения нужно быть абонентом данного оператора и следовать инструкциям, полученным в СМС-сообщении.