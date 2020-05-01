Провели 20 часов в защитных костюмах: в Чувашии впервые сделали операцию на почках пациенту больному коронавирусом
Ее провели медики Больницы скорой медицинской помощи
Операция прошла успешно. Сейчас пациент проходит лечение от новой коронавирусной инфекции.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Чувашии врач Больницы скорой медицинской помощи Михаил Доброхотов провел первую в Чувашии операцию на почках пациенту, зараженному коронавирусом.
- Операция продолжалась более 20 часов, в ходе которой пациенту оказывалась вся необходимая медицинская помощь на должном уровне, - сообщают в Минздраве Чувашии. - Операция прошла успешно. Сейчас пациент проходит лечение от новой коронавирусной инфекции.
В течение всей операции медики находились в специальных защитных костюмах. Из-за COVID-19 им пришлось соблюдать все меры безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU