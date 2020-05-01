Четыре хоккеиста покидают «Ак Барс»

1 Май 2020 2020-05-01T15:05:50+03:00

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Трое нападающих - Эмиль Галимов, Мэттью Фрэттин и Олег Ли, а также защитник Ессе Виртанен покидают состав казанского «Ак Барса». Дело в том, что у данных хоккеистов истекает срок действия контрактов с клубом.

- Клуб благодарит хоккеистов за игру и желает им удачи в дальнейшей карьере! – сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, Эмиль Галимов стал выступать за казанский клуб в 2019 году. В прошлом сезоне хоккеист сыграл за «барсов» 51 матч, в которых набрал 25 (17+8) очков при показателе полезности +12.

Мэттью Фрэттин также пополнил ряды «Ак Барса» в прошлом году. За сезон он сыграл 60 матчей и набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности +18.

В свою очередь Олег Ли и Ессе Виртанен играли за казанский клуб на праве обмена по ходу сезона. Так, ли принял участие в 29 встречах, набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности +9, а Виртанен - 24 матча, сделал 3 результативные передачи при показателе полезности -3.

ИСТОЧНИК KP.RU