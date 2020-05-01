В майские праздники 2020 в Татарстане потеплеет до +24

1 Май 2020 2020-05-01T13:00:43+03:00

Но перед этим через республику пройдет холодный атмосферный фронт

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Если в эту пятницу, 1 мая, погода в Татарстане диктуется облачным атмосферным фронтом – днем максимум +13 градусов, то в субботу в регион придет уже холодный фронт.

Так, по прогнозам Гидрометцентра Татарстана, ночью и утром 2 мая в республике ожидаются дожди, температура воздуха – от 0 до +5.

Днем же в регионе повысится атмосферное давление, особых осадков не прогнозируется, максимум, что покажут столбики термометра – это от +6 до +11 градусов, в южных районах +16.

В воскресенье, 3 мая, в Татарстан начнет приходить тепло – днем от +12 до +17, осадки маловероятны.

При этом, согласно предварительным прогнозам Гидрометцентра республики, в понедельник, 4 мая, днем ожидается от +16 до +21 градуса, а вот во вторник,5 мая, температура воздуха будет в пределах от +19 до +24.

ИСТОЧНИК KP.RU