Хотел спасти семью и лишился более 700 тысяч рублей: полицейские Чувашии задержали онлайн-«гадалку»

1 Май 2020 2020-05-01T12:49:28+03:00

По словам потерпевшего, только за одни свечки он заплатил 100 тысяч рублей

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В начале марта 32-летний житель Новочебоксарска увидел в соцсетях объявление об оказании помощи в укреплении семьи и решении жизненных проблем Мужчина вступил в переписку с онлайн-«гадалкой». Последняя сообщила, что на горожанина наложен сглаз и, чтобы избавиться от него, нужно перечислить ей 113 тысяч рублей. Мужчина перевел указанную сумму, а после еще 100 тысяч на свечи, а далее на материалы и, наконец, на спасение семьи. В течение всего нескольких дней житель Новочебоксарска перечислил «гадалке» более 700 тысяч рублей.

Не почувствовав эффекта от этих «обрядов», мужчина обратился в полицию. Там по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемую в обмане вычислили.

Чтобы задержать и доставить в Чувашию 23-летнюю злоумышленницу, полицейским пришлось выезжать в Энгельс Саратовской области.

- В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде задержания. Злоумышленница проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории России, - сообщают в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU