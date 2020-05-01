Ночью в Татарстане на трассе М-7 загорелось придорожное кафе

1 Май 2020 2020-05-01T12:14:42+03:00

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Прошедшей ночью на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение, что на 830 километре трассы М-7 загорелось придорожное кафе. Несмотря на то, что пожарные прибыли на место происшествия довольно быстро, мансарда общепита была уже полностью охвачена пламенем.

На тушении огня специалистам понадобилось около 40 минут. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, никто из людей не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU