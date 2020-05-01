1 мая 2020 года Казанский речпорт запустил рейсы по Волге: сколько стоит билет

1 Май 2020 2020-05-01T12:02:55+03:00

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С 1 мая в Татарстане стартовала пассажирская навигация по Волге и Каме. Первый рейс из Казанского речпорта был совершен в Верхний Услон. По данному направлению суда будут ходить три раза в день - в 7.00, 12.00 и 16.00.

- Вниз по Волге до Ташевки - 2 ежедневных рейса в 07.15 и 14.00. По мере стабилизации пассажиропотока количество рейсов и направлений будет увеличено, - сообщает Минтранс Татарстана.

При этом, по заверениям ведомства, стоимость билетов осталась на уровне 2019 года – от 81 до 139 рублей.

- Перед входом в здание речного вокзала служба охраны у каждого человека в обязательном порядке измеряет температуру тела бесконтактными градусниками. Экипажи рассаживают пассажиров таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее метра. Маски и перчатки есть у каждого пассажира, - также уточнили в Минтрансе Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU