2020-05-01T11:05:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Татарстане 2020: когда разрешат посещать кладбища

Это можно будет сделать по цифровому пропуску
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: tatmitropolia.ruФото: tatmitropolia.ru
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В Кабмине Татарстана премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому определены сроки посещения кладбищ.

Так, после решения выдавать пропуска на утренние пробежки в режиме самоизоляции из-за коронавируса в республике снова разрешили посещать могилы родных. Делать это можно будет после получения цифрового пропуска. Как гласит документ – кладбища будут открыты с 6 мая 2020 года.

В системе выдаче цифровых пропусков цель «участие в похоронах» заменят на «посещение кладбищ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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