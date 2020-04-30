В Казани ректора КНИТУ, подозреваемого в мошенничестве, отправили под домашний арест

30 Апр 2020 2020-04-30T19:36:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Советский районный суд столицы Татарстана рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Сергея Юшко. 49-летнего ректора ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (КНИТУ) заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2004-2017 годы Юшко работая в казанском технопарке «Идея» на полной занятости, одновременно числился завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, причем так же на условиях полной занятости.

Вот только, как выяснили правоохранителям, в действительности этого деканата в природе не существовало. Его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. Тем не менее Юшко исправно получал зарплату. По предварительным данным, ректора подозревают в том, что он таким образом незаконно положил себе в карман более 7 миллионов рублей.

По решению суда до 17 июня ректор будет находиться под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU