В Татарстане прокуратура проверит опеку и комиссию по делам несовершеннолетних

30 Апр 2020 2020-04-30T20:30:11+03:00

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Под контроль прокуратуры поставлено расследование уголовного дела по статьям "Истязания несовершеннолетних" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" по истории в Лениногорске. Напомним, там 5 апреля 35-летняя женщина увела в лес сыновей 14-ти и 12-ти лет. С собой она забрала буханку хлеба и четыре луковицы, заставляла детей кушать листья и крапиву. Через 13 дней старший сын вышел к нефтяникам и попросил помощи.

После возвращения саму женщину отправили в реанимацию, она была сильно истощена. Сыновей сначала тоже подлечили, а потом передали родственникам - бабушке и дедушке. Как сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах, женщину обследовали медики и с предварительным диагнозом "Шизофрения" отправили спецбольницу.

Тем временем надзорный орган организовала проверку по факту о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей жительницей Лениногорска. Прокуратура даст правовую оценку полноте и своевременности мер со стороны органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Если будут обнаружены основания, то будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU