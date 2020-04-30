Татарстан присоединился к флешмобу Наш День Победы

30 Апр 2020 2020-04-30T16:04:23+03:00

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Республика Татарстан принимает эстафету песенного марафона «Наш День Победы», инициированный аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО и поет вместе с регионами соседями знаменитую песню «День Победы» композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова.

В Казани запись выступления в рамках флешмоба «Наш День Победы» проводилась в зале ведущего регионального центра культуры, науки, образования и искусства - Казанского института культуры и искусств (КАЗГИК) и у стен Казанского Кремля, где находится памятник поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

В записи видеоролика приняли участие Народная артистка РСФСР, Народная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан Венера Ганеева, заслуженные артисты Республики Татарстан Альфис Галиуллин и Эльвира Галиуллина, участница шоу «Голос. Дети» Айгуль Валиулина, а также преподаватели, доценты и магистры Казанского государственного института культуры. Съемки видеоклипа проводились до введения на территории Республики Татарстан режима самоизоляции.

«Эта акция объединяет регионы и поддерживает культурную идентичность всех народов», - рассказала ректор Казанского института культуры и искусств Роза Ахмадиева. По ее словам, подобные акции подчеркивает вклад всех народов в Великую Победу.

«Каждый артист с удовольствием участвует в акциях, флешмобах, посвященных 75-летию Победы. Я думаю, это своего рода знак благодарности, уважения нашим ветеранам войны, дедам, отцам, которые, не жалея своей молодости, здоровья и сил, привели страну к победе», - поделилась своими впечатлениями Венера Ганеева.

В годы войны Татарстан, который в этом году отмечает 100-летие образования ТАССР, стал одной из тыловых баз Красной армии. В республику было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов. В ТАССР нашли убежище 226 тысяч эвакуированных, в том числе 15 тысяч детей-сирот. В республике было развернуто свыше 50-ти эвакогоспиталей, в которых прошли курс лечения 334 тысячи раненых воинов. Из них 207 тысяч возвратились в строй. Свыше 100 тысяч уроженцев Татарстана были награждены орденами и медалями. 186 уроженцев нашей республики удостоены звания Героя Советского Союза, а Николай Георгиевич Столяров удостоен этого звания дважды. Каждый второй из 700 тысяч ушедших на фронт из нашей республики не вернулся домой. Память о них увековечена в 28-томной Книги Памяти.

В юбилейном песенном марафоне принимают участие все 14 регионов Приволжского федерального округа. Республика Татарстан передаст эстафету Нижегородской области. Патриотическая акция объединит жителей регионов в единый народный коллектив, с целью сохранения исторической памяти о великом подвиге нашего народа. Для песни, без которой мы сейчас не представляем 9 мая – праздник Победы, которую знает каждый человек в нашей стране – это год тоже юбилейный. Впервые эта песня прозвучала 45 лет назад.

Аудио- и видеоролик будет транслироваться в республиканских СМИ, на сайтах и в социальных сетях с хештегом #нашденьпобеды, #песнипобедыПФО.