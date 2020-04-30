Казанский "Зенит" заполнил вакансию легионера, подписав поляка из Италии

30 Апр 2020 2020-04-30T17:03:40+03:00

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Казанский "Зенит" объявил имя первого новобранца на предстоящий сезон. Так, контракт с клубом подписал польский волейболист Бартош Беднож.

25-летний спортсмен – уроженец города Забже. Свою профессиональную карьеру он начал в "Ченстохове" (2013/14), после чего выступал в польских клубах "Ольштын" (2014-2016) и "Скра" (2016-2018). В составе "Скры" он завоевал "золото" чемпионата страны (2018) и Суперкубок Польши (2017), став MVP матча с "Заксой".

Предыдущие два сезона стали первыми в карьере Бедножа, которые он провёл за рубежом: Бартош защищал цвета итальянской "Модены", с которой взял Суперкубок Италии-2018. За эту команду также выступал бывший игрок "Зенита" Мэттью Андерсон. В минувшем сезоне Беднож набрал 301 очко в 20 матчах и стал вторым по результативности игроком команды после диагонального Ивана Зайцева.

В 2015 году Беднож был вызван во вторую сборную Польши, с которой выиграл бронзу Евролиги. В составе национальной сборной он завоевал бронзу Лиги наций-2019, попав в символическую сборную "Финала шести" в Чикаго.

ИСТОЧНИК KP.RU