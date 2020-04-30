2020-04-30T15:36:36+03:00
Общество

В Татарстане почтальоны доставят ветеранам более 30 тысяч поздравительных открыток с Днем Победы

Они будут вручаться без физического контакта, с расстояния не менее полутора метров
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
30 475 человек получат поздравления от Президента России Владимира Путина с 75-летием Победы.30 475 человек получат поздравления от Президента России Владимира Путина с 75-летием Победы.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
Изменить размер текста:

С 6 по 9 мая почтальоны будут доставлять ветеранам поздравления от Президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В Татарстане поздравительные открытки получат 30 475 человек.

Однако пандемии коронавируса в стране никто не отменял. Поэтому все открытки будут привозится в герметичных емкостях, которые исключают контакты с людьми вне сортировочных центров. Кроме того, на почтальонах будут средства индивидуальной защиты и им регулярно будут измерять температуру.

- Почтальоны будут вручать поздравления без физического контакта, соблюдая дистанцию с получателем более 1,5 метров. Перед каждым визитом почтальоны будут обрабатывать руки антисептиками, - добавляют в пресс-службе УФПС “Татарстан Почтасы”.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24