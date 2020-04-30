В Татарстане почтальоны доставят ветеранам более 30 тысяч поздравительных открыток с Днем Победы

30 Апр 2020 2020-04-30T15:36:36+03:00

Они будут вручаться без физического контакта, с расстояния не менее полутора метров

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С 6 по 9 мая почтальоны будут доставлять ветеранам поздравления от Президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В Татарстане поздравительные открытки получат 30 475 человек.

Однако пандемии коронавируса в стране никто не отменял. Поэтому все открытки будут привозится в герметичных емкостях, которые исключают контакты с людьми вне сортировочных центров. Кроме того, на почтальонах будут средства индивидуальной защиты и им регулярно будут измерять температуру.

- Почтальоны будут вручать поздравления без физического контакта, соблюдая дистанцию с получателем более 1,5 метров. Перед каждым визитом почтальоны будут обрабатывать руки антисептиками, - добавляют в пресс-службе УФПС “Татарстан Почтасы”.

ИСТОЧНИК KP.RU