2020-04-30T14:40:01+03:00
Экономика

ВТБ втрое увеличивает лимит на переводы в СБП

Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 мая максимальная сумма разового перевода в Системе быстрых платежей для клиентов ВТБ возрастает до 50 тыс. рублей за раз. Ранее лимит одной транзакции был ограничен 15 тыс. Ежемесячный лимит сохранился на уровне 300 тыс. рублей.

В настоящее время в ВТБ продолжают действовать нулевые тарифы на переводы в рамках Системы быстрых платежей. Бесплатное обслуживание для своих клиентов банк установил первым среди участников системы с 1 января текущего года.

«С момента запуска Системы быстрых платежей клиенты ВТБ отправили свыше уже 3,2 млн переводов по номеру телефону общим объемом свыше 21,5 млрд рублей. Популярность сервиса возрастает благодаря простоте переводов по номеру телефона получателя, средний чек одной операции составляет около 10 тысяч рублей, при этом мы видим тенденцию к его увеличению. Для удобства повседневного использования СБП нашими клиентами мы расширяем возможность проведения операций в системе. Теперь перевести деньги родным, друзьям будет еще проще или быстрее», – отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После вмешательства прокуратуры жителям Чувашии разрешили ездить на дачу
ВТБ втрое увеличивает лимит на переводы в СБП
В Казани сотрудники Госавтоинспекции помогли беременной женщине
Авиарейсы Йошкар-Ола - Москва возобновятся не раньше 2 июня
После отмены режима самоизоляции парковки в Казани изменится порядок работы парковок
"Ак Барс" продлил контракт с еще одним форвардом
В Казани временно перекрыли движение по трем улицам
В Ульяновской области мужчина на мотоцикле без номеров попал в смертельное ДТП
Из Казани открываются рейсы в Горно-Алтайск и Омск
В Казани разыскивают водителя, скрывшегося после наезда на пешехода
В Чувашии двух человек отправили в обсерватор по решению суда
На каждого жителя Татарстана приходится по 161 тысячи рублей в банковских депозитах
В Казани сотрудники ГИБДД помогли спасти ребенка, подавившегося полиэтиленом
Шли пешком в Москву: в Чувашии двух приятелей будут судить за серию краж и убийство
Нечем дышать: в Набережных Челнах ищут поджигателя автопокрышек
Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин анонсировал цифровые пропуска для занятий спортом
С 1 мая между Чебоксарами и Новочебоксарском перестанут ходить три маршрутки
Режим самоизоляции в Казани 2020: воздух снова становится грязным из-за автомобилей
Видеоуроки от программы «Разговор о правильном питании» помогут казанским школьникам с пользой провести время дома
В Чебоксарах нашли пропавшего Владимира Андреева
Новый корпус инфекционной больницы в Казани обойдется в 1,6 миллиарда рублей
В Татарстане 1 мая на Волге и Каме стартует пассажирская навигация
В Набережных Челнах из-за прорыва трубы без горячей воды и отопления остались 2 микрорайона
ВТБ переходит на онлайн-формат работы с застройщиками
В Казани трех участников ОПФ "Квартала" задержали за вымогательство