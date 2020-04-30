С 4 мая в Марий Эл возобновят работу парикмахерские, химчистки и некоторые другие организации
Режим самоизоляции в Марий Эл официально продлен до 11 мая. Несмотря на это, ряд организаций возобновят свою работу уже с 4 числа. Соответствующее постановление подписал глава республики Александр Евстифеев.
Так, уже со следующей недели в регионе вновь заработают:
- организации, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения IТ-инфраструктуры,
- предприятия, оказывающие услуги по изготовлению и продаже очков и контактных линз,
- предприятия, предоставляющих бытовые услуги, включая ремонт обуви и одежды,
- химчистки,
- парикмахерские,
- ремонтные центры бытовой техники,
- организации, изготавливающие фото для документов,
- клининговые организации.
Им необходимо предусмотреть возможность предварительной записи, обеспечить нахождение в зале обслуживания не более одного посетителя, исключить использование залов ожидания и очередей.
- Для остальных организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей период до 11 мая включительно объявлен нерабочими днями с сохранением заработной платы. Продолжают свою работу органы власти, медицинские учреждение, аптечные пункты, организации, обеспечивающие население продуктами питания, выполняющие неотложные работы, - отмечают в организационно-аналитическом управлении главы Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU