С 4 мая в Марий Эл возобновят работу парикмахерские, химчистки и некоторые другие организации

30 Апр 2020 2020-04-30T17:28:28+03:00

Им необходимо предусмотреть возможность предварительной записи, а также обеспечить нахождение в зале обслуживания не более одного посетителя

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции в Марий Эл официально продлен до 11 мая. Несмотря на это, ряд организаций возобновят свою работу уже с 4 числа. Соответствующее постановление подписал глава республики Александр Евстифеев.

Так, уже со следующей недели в регионе вновь заработают:

- организации, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения IТ-инфраструктуры,

- предприятия, оказывающие услуги по изготовлению и продаже очков и контактных линз,

- предприятия, предоставляющих бытовые услуги, включая ремонт обуви и одежды,

- химчистки,

- парикмахерские,

- ремонтные центры бытовой техники,

- организации, изготавливающие фото для документов,

- клининговые организации.

Им необходимо предусмотреть возможность предварительной записи, обеспечить нахождение в зале обслуживания не более одного посетителя, исключить использование залов ожидания и очередей.

- Для остальных организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей период до 11 мая включительно объявлен нерабочими днями с сохранением заработной платы. Продолжают свою работу органы власти, медицинские учреждение, аптечные пункты, организации, обеспечивающие население продуктами питания, выполняющие неотложные работы, - отмечают в организационно-аналитическом управлении главы Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU