Авиарейсы Йошкар-Ола - Москва возобновятся не раньше 2 июня

30 Апр 2020 2020-04-30T13:46:07+03:00

Сейчас из аэропорта столицы Марий Эл можно улететь только в Санкт-Петербург

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Многие регионы России прервали авиасообщение с Москвой из-за угрозы распространения коронавируса. Марий Эл не стала исключением. В четверг, 30 апреля, стало известно, что самолеты в столицу оттуда возобновят полеты не раньше 2 июня текущего года.

Отметим, что сейчас из аэропорта Йошкар-Олы можно улететь только в Санкт-Петербург. Рейсы выполняются еженедельно по понедельникам и пятницам. Отметим, что в северной столице России ситуация с коронавирусом тоже непростая.

ИСТОЧНИК KP.RU