После отмены режима самоизоляции парковки в Казани изменится порядок работы парковок

30 Апр 2020 2020-04-30T13:19:40+03:00

Платить автовладельцам придется лишь в будние дни с 7.00 до 18.00

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Пока об окончании режима самоизоляции в Татарстане не говорят, но уже известно, что после нее людей ждут некоторые изменения. Так, например, в Казани муниципальные парковки вдоль улиц и дорог начнут работать по-новому.

Так, платить автовладельцам придется в будние дни с 7.00 до 18.00. По субботам, воскресеньям и праздничным дням парковки будут работать бесплатно. Это временная мера - на полгода. Она была принята Исполкомом города по просьба бизнеса. У горожан останется возможно бесплатно оставить машину на парковке на 15 минут вне зависимости от дня.

Напомним, что до окончания пандемии коронавируса, муниципальные парковки в Казани работают бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU