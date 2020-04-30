После отмены режима самоизоляции парковки в Казани изменится порядок работы парковок
Пока об окончании режима самоизоляции в Татарстане не говорят, но уже известно, что после нее людей ждут некоторые изменения. Так, например, в Казани муниципальные парковки вдоль улиц и дорог начнут работать по-новому.
Так, платить автовладельцам придется в будние дни с 7.00 до 18.00. По субботам, воскресеньям и праздничным дням парковки будут работать бесплатно. Это временная мера - на полгода. Она была принята Исполкомом города по просьба бизнеса. У горожан останется возможно бесплатно оставить машину на парковке на 15 минут вне зависимости от дня.
Напомним, что до окончания пандемии коронавируса, муниципальные парковки в Казани работают бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU