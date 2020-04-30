2020-04-30T13:19:40+03:00
Общество

После отмены режима самоизоляции парковки в Казани изменится порядок работы парковок

Платить автовладельцам придется лишь в будние дни с 7.00 до 18.00
Алина ГАБДУЛИНА
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По субботам, воскресеньям и праздничным дням парковки будут работать бесплатно.По субботам, воскресеньям и праздничным дням парковки будут работать бесплатно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока об окончании режима самоизоляции в Татарстане не говорят, но уже известно, что после нее людей ждут некоторые изменения. Так, например, в Казани муниципальные парковки вдоль улиц и дорог начнут работать по-новому.

Так, платить автовладельцам придется в будние дни с 7.00 до 18.00. По субботам, воскресеньям и праздничным дням парковки будут работать бесплатно. Это временная мера - на полгода. Она была принята Исполкомом города по просьба бизнеса. У горожан останется возможно бесплатно оставить машину на парковке на 15 минут вне зависимости от дня.

Напомним, что до окончания пандемии коронавируса, муниципальные парковки в Казани работают бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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