2020-04-30T14:31:56+03:00
Общество

В Казани сотрудники Госавтоинспекции помогли беременной женщине

Ее автомобиль срочно сопроводили в больницу
Лика ИСАЕВА
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Экипаж сопроводил беременную к врачамЭкипаж сопроводил беременную к врачамФото: МВД по РТ
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За помощью к сотрудникам Госавтоинспекции столицы Татарстана обратился водитель автомобиля «Шевроле Нива». Мужчина вез в больницу свою 38-летнюю дочь. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ей стало плохо, и отец решил срочно доставить ее в больницу.

Старший лейтенант полиции Ильмир Исхаков и младший лейтенанта полиции Ильфар Каримов немедленно сообщили о ситуации в дежурную часть, а затем с мигалкой и сиреной сопроводили ее автомобиль до ближайшей станции скорой медицинской помощи.

- Благодаря профессиональным действиям сотрудников роженица за несколько минут была доставлена в больницу, где ей вовремя оказали медицинскую помощь и спасли жизнь, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Родители пациентки и главный врач гинекологического отделения 18 городской больницы столицы Татарстана поблагодарили инспекторов за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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