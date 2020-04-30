После вмешательства прокуратуры жителям Чувашии разрешили ездить на дачу

30 Апр 2020 2020-04-30T15:01:56+03:00

При себе у человека, правда, должен быть документ, подтверждающий право собственности или иное законное основания для владения объектом недвижимости

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28 апреля глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов разрешил жителям республики ездить на дачи, соблюдая санитарные нормы. Такое заявление он сделал в одном из интервью. Вот только документально это нигде не было закреплено, и садоводы легко могли получить штраф за несоблюдение режима самоизоляции.

Тогда прокуратура попросила врио главы республики Олега Николаева разрешить гражданам ездить на дачи, но уже официально. В четверг, 30 апреля, возможность выезжать в загородные дома была внесена в указ «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашии».

При себе у человека, правда, должен быть документ, подтверждающий право собственности или иное законное основания для владения объектом недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU