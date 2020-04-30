"Ак Барс" продлил контракт с еще одним форвардом

30 Апр 2020 2020-04-30T12:23:54+03:00

Михаил Фисенко два ближайших года проведет в казанском клубе

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Казанский "Ак Барс" продолжает формировать состав для предстоящего сезона. Пока новобранцев в команде нет. Зато казанский клуб активно переподписывает соглашения с действующими игроками команды.

Так, "Ак Барс" сохранил в своем составе форварда Михаила Фисенко. Новое соглашение будет действовать два года. В "Ак Барс" Фисенко перешёл в 2019 году. В прошлом сезоне форвард сыграл за клуб 44 матча, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее контракты с казанским клубом продлили голкиперы Адам Рейдеборн и Тимур Билялов, защитники Андрей Педан, Дмитрий Юдин, Роман Рукавишников, форварды Михаил Глухов, Виктор Тихонов, Патрис Кормье, Джастин Азеведо, Кирилл Петров и Данис Зарипов.

ИСТОЧНИК KP.RU