2020-04-30T12:00:10+03:00
Общество

В Казани временно перекрыли движение по трем улицам

Проехать на машине по улицам Химиков, Гагарина и Тунакова будет затруднительно
Владимир КРУПСКИЙ
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Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани временно ограничат движение транспорта по сразу по трем улицам. Так, с 14 по 17 мая будет закрыт участок автомобильной дороги по улице Химиков возле зданий №39 и №33. Это связано с проведением работ по перекладке сетей теплоснабжения.

Кроме того, временно ограничат движение транспорта по улицам Гагарина и Тунакова.

С 30 апреля по 9 мая закрыт участок улицы Гагарина возле домов №81, №83 и №87.

С 10 по 17 мая будет закрыт участок улицы Тунакова возле дома №8 по улице Енисейская и возле дома №89 по улице Гагарина.

С 18 по 26 мая будет закрыт участок улицы Тунакова возле дома №53а и возле домов №38 и №41 по улице Восстания.

Ограничение движения связано с проведением работ на кабельных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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