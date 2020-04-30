В Казани временно перекрыли движение по трем улицам
В Казани временно ограничат движение транспорта по сразу по трем улицам. Так, с 14 по 17 мая будет закрыт участок автомобильной дороги по улице Химиков возле зданий №39 и №33. Это связано с проведением работ по перекладке сетей теплоснабжения.
Кроме того, временно ограничат движение транспорта по улицам Гагарина и Тунакова.
С 30 апреля по 9 мая закрыт участок улицы Гагарина возле домов №81, №83 и №87.
С 10 по 17 мая будет закрыт участок улицы Тунакова возле дома №8 по улице Енисейская и возле дома №89 по улице Гагарина.
С 18 по 26 мая будет закрыт участок улицы Тунакова возле дома №53а и возле домов №38 и №41 по улице Восстания.
Ограничение движения связано с проведением работ на кабельных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU