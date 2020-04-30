2020-04-30T10:21:09+03:00
Происшествия

В Ульяновской области мужчина на мотоцикле без номеров попал в смертельное ДТП

Авария произошла в переулке Комсомольский в селе Крестово-Городище
Алина ГАБДУЛИНА
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Водитель мотоцикла скончался на месте.Водитель мотоцикла скончался на месте.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 29 апреля, в селе Крестово-Городище в Чердаклинском районе произошло смертельное ДТП. В 23.17 у дома №49 в Комсомольском переулке 43-летний мужчина на мотоцикле “Иж Планета 5” не справился с управлением и опрокинулся.

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

В ведомстве отмечают, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке и не имел регистрационных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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