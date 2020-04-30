Из Казани открываются рейсы в Горно-Алтайск и Омск
Новые авиамаршруты стартуют с 5 мая из международного аэропорта "Казань". Начинаются полеты в Горно-Алтайск из столицы Татарстана и Омска. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам на 50 местных воздушных судах CRJ-200.
По расписанию, вылет из Казани планируется в 6.50, прилет в Горно-Алтайск - в 14.50. Обратный вылет из Горно-Алтайска - в 15.30, прилет в Казань - в 15.50 (время для каждого аэропорта указано местное).
Из Омска вылет осуществляется в 12.30, прилет в Горно-Алтайск - в 14.50. Обратный вылет из Горно-Алтайска - в 15.30, прилет в Омск - в 15.50 (время для каждого аэропорта указано местное).
ИСТОЧНИК KP.RU
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