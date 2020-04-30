В Казани разыскивают водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

30 Апр 2020 2020-04-30T09:30:37+03:00

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Наезд на 24-летнюю девушку в на улице Раздольный Переулок в Советском районе столицы Татарстана произошел в 12.30 в среду, 29 апреля. Пострадавшая переходила дорогу, когда на нее наехала легковушка. Сразу после наезда водитель и автомобиль скрылись с места происшествия.

Девушку госпитализировали с травмой ноги, сообщили в Госавтоинспекции Казани. Ведется розыск скрывшегося автолюбителя.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

ИСТОЧНИК KP.RU