В Чувашии двух человек отправили в обсерватор по решению суда
В Моргаушском районном суде рассмотрели два административных дела по иску Роспотребнадзора республики. Двое вернувшихся из-за границы местных жителя категорически отказывались ехать в обсерватор, где им было предписано находиться на карантине 14 дней.
Постановления главного (заместителя) государственного санитарного врача Чувашии об изоляции им вручили, но переехать туда они отказались, пришлось обращаться в суд.
По решениям Моргаушского районного суда Чувашии двое граждан, прибывших на территорию Россиии из-за рубежа,помещены в принудительном порядке в обсерватор на 14 календарных дней со дня прибытия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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