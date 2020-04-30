2020-04-30T08:42:12+03:00
Общество

В Чувашии двух человек отправили в обсерватор по решению суда

Жители республики категорически отказывались оставаться на карантине 14 дней
Лика ИСАЕВА
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По решению суда жителей республики отправили принудительно в обсерваторПо решению суда жителей республики отправили принудительно в обсерваторФото: Из материалов пресс-службы
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В Моргаушском районном суде рассмотрели два административных дела по иску Роспотребнадзора республики. Двое вернувшихся из-за границы местных жителя категорически отказывались ехать в обсерватор, где им было предписано находиться на карантине 14 дней.

Постановления главного (заместителя) государственного санитарного врача Чувашии об изоляции им вручили, но переехать туда они отказались, пришлось обращаться в суд.

По решениям Моргаушского районного суда Чувашии двое граждан, прибывших на территорию Россиии из-за рубежа,помещены в принудительном порядке в обсерватор на 14 календарных дней со дня прибытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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