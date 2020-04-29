2020-04-29T18:23:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин анонсировал цифровые пропуска для занятий спортом

Речь идет пока об утренних пробежках
Олег ЛУГОВОЙ
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Стоит отметить, что «добро» на создание новой цели в системе выдачи цифровых пропусков во время режима самоизоляции должен еще дать Кабмин Татарстана.Стоит отметить, что «добро» на создание новой цели в системе выдачи цифровых пропусков во время режима самоизоляции должен еще дать Кабмин Татарстана.Фото: Антон СЕНЬКО
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Спортсмены-бегуны из Альметьевска попросили татарстанские власти разрешить им во время самоизоляции из-за коронавируса совершать утренние пробежки вне дома – с 5.00 до 8.00. При этом активисты хотят, чтобы было все по правилам – через цифровые пропуска. Для этого они предложили создать в системе по их выдаче еще одну цель (причину на выход из дома) – бег.

Это стало известно глав Минцифры Татарстана Айрату Хайруллину и он в соцсетях анонсировал новые пропуск для любителей спорта: «Будет такая возможность. С завтрашнего дня».

Стоит отметить, что «добро» на создание новой цели в системе выдачи цифровых пропусков во время режима самоизоляции должен еще дать Кабмин Татарстана. Только после этого можно будет их выдавать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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