Режим самоизоляции в Казани 2020: воздух снова становится грязным из-за автомобилей

29 Апр 2020 2020-04-29T17:16:51+03:00

До 20 апреля в атмосфере города наблюдалось снижение концентрации оксида и диоксида азота, а также взвешенных частиц

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С начала режима самоизоляции в Казани существенно снизилась концентрация оксида и диоксида азота, а также взвешенных частиц в воздухе. В Минэкологии Татарстана объясняют это уменьшением числа автомобилей на улицах города.

В частности, средняя концентрация оксида азота в атмосферном воздухе за первую неделю самоизоляции снизилась на 77,8%, диоксида азота - на 42,9%, взвешенных частиц - на 17,1% (а во вторую неделю - на 51,9%).

- Однако в период с 20 апреля прослеживается тенденция к росту показателей, что связано с постепенным увеличением интенсивности движения автотранспорта. В период самоизоляции неблагоприятные метеорологические условия для Казани были зафиксированы с 8 по 10 апреля, 13-15 апреля и 18-19 апреля, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU