В Чебоксарах нашли пропавшего Владимира Андреева

29 Апр 2020 2020-04-29T16:08:43+03:00

О местоположении 64-летнего мужчины не было ничего известно с 23 апреля

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В Чебоксарах завершились поиски 64-летнего Владимира Андреева. Напомним, мужчина вышел из дома и пропал почти неделю назад - 23 апреля. Его родные сразу обратились за помощью в полицию, отмечая, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

В среду, 29 апреля, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили, что Владимир найден живым. Где он был последние дни, и почему не мог связаться с близкими - не уточняется.

Отметим, что в Чебоксарах до сих пор ищут 35-летнего Олега Шинкарева и 16-летнего Дмитрия Нелюбовского.

ИСТОЧНИК KP.RU