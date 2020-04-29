Нечем дышать: в Набережных Челнах ищут поджигателя автопокрышек

29 Апр 2020 2020-04-29T18:39:07+03:00

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Жители Набережных Челнов пожаловались на столб черного дыма, который поднялся над поселком Сидоровка. Местные жители начали жаловаться, что им нечем дышать. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Минэкологии Татарстана.

- С помощью квадрокоптера экологи зафиксировали горение автомобильных покрышек и шин на улице Мироновка. В ходе проверки было выявлено, что возгорание произошло из-за неорганизованности сбора отходов. Площадь пожара составила более 100 квадратных метров, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают собственника земельного участка и, вероятнее всего, горевших отходов. Ему предстоит ответить за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и за нарушение правил охраны атмосферного воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU