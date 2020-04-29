Нечем дышать: в Набережных Челнах ищут поджигателя автопокрышек
Жители Набережных Челнов пожаловались на столб черного дыма, который поднялся над поселком Сидоровка. Местные жители начали жаловаться, что им нечем дышать. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Минэкологии Татарстана.
- С помощью квадрокоптера экологи зафиксировали горение автомобильных покрышек и шин на улице Мироновка. В ходе проверки было выявлено, что возгорание произошло из-за неорганизованности сбора отходов. Площадь пожара составила более 100 квадратных метров, - сообщают в пресс-службе ведомства.
Сейчас специалисты устанавливают собственника земельного участка и, вероятнее всего, горевших отходов. Ему предстоит ответить за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и за нарушение правил охраны атмосферного воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU
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