Шли пешком в Москву: в Чувашии двух приятелей будут судить за серию краж и убийство
В суд переданы уголовные дела двух ранее уже имевших проблемы с законом жителей Кировской области.
37-ми и 22-летнего приятелей обвиняют в восьми кражах, в двух покушениях на нее, а также в убийстве. Кроме того, старшему из фигурантов дела также предъявлено обвинение и по статье "Уклонение от административного надзора" - он недавно освободился из колонии и должен был отмечаться по месту жительства.
В ход расследования выяснилось, что мужчины шли пешком в Москву, по дороге через Чувашию и Татарстан обворовывая садовые участки. 19 июня в деревне Синьял-Шатьма Красноармейского района Чувашии они напала на своего нового знакомого - 51-летнего мужчину. Потерпевший вместе с ними выпивал несколько дней в своем доме. Во время ссоры гости, как полагает следствие, зарезали хозяина, а после скрылись. Полиция их нашла и задержала на территории Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»