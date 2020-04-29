2020-04-29T18:52:41+03:00
Происшествия

Шли пешком в Москву: в Чувашии двух приятелей будут судить за серию краж и убийство

Обвиняемые успели скрыться от полиции в Нижегородской области
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В суд переданы уголовные дела двух ранее уже имевших проблемы с законом жителей Кировской области.

37-ми и 22-летнего приятелей обвиняют в восьми кражах, в двух покушениях на нее, а также в убийстве. Кроме того, старшему из фигурантов дела также предъявлено обвинение и по статье "Уклонение от административного надзора" - он недавно освободился из колонии и должен был отмечаться по месту жительства.

В ход расследования выяснилось, что мужчины шли пешком в Москву, по дороге через Чувашию и Татарстан обворовывая садовые участки. 19 июня в деревне Синьял-Шатьма Красноармейского района Чувашии они напала на своего нового знакомого - 51-летнего мужчину. Потерпевший вместе с ними выпивал несколько дней в своем доме. Во время ссоры гости, как полагает следствие, зарезали хозяина, а после скрылись. Полиция их нашла и задержала на территории Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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