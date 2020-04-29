В Татарстане 1 мая на Волге и Каме стартует пассажирская навигация

29 Апр 2020 2020-04-29T14:20:42+03:00

Об этом рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики

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С 1 мая в Татарстане открывается пассажирская навигация по рекам Волга и Кама. Уже запланированы на майские праздники 2020 рейсы судов из Казани до Свияжска и скоростные линии до Болгара и Тетюшей. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Теплоходы из речного порта Казани будут ходить: до пристани Садовой с заходом в Студенец; до Печищ с заходом в Верхний Услон; до Ташевки и Шеланги. Будут организованы рейсы судов в Кзыл-Байрак с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени.

Из речного порта Чистополя открываются маршруты теплоходов и катеров до Красного Яра. Теплоход «М-8» будет ходить до Соколок из Набережных Челнов. На этом маршруте предусмотрены остановочные пункты на пристанях Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции судоходные компании закупили дезинфицирующие средства для обработки рук. Перед входом в здания речных вокзалов служба охраны измерит температуру у пассажиров бесконтактными градусниками.

ИСТОЧНИК KP.RU