В Набережных Челнах из-за прорыва трубы без горячей воды и отопления остались 2 микрорайона

29 Апр 2020 2020-04-29T13:57:32+03:00

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Без отопления и горячей воды остались с вечера 28 апреля жители сразу двух микрорайонов Набережных Челнов - 56-го и 58-го. Дежурная бригада на проспекте Дружбы обнаружила место повреждения магистрального тепловода - прорвало трубу диаметром 1 000 мм со сроком эксплуатации более 30 лет.

Ремонтные работы осложнены - на этом участке находятся многие другие коммуникации, а также проезжая часть.

К 8.00 в среду, 29 апреля, ремонтные работы были завершены в полном объеме, тепло и горячую воду в квартиры горожан вернули. Пострадавших нет.

- С учетом большого износа, предаварийного состояния данного участка тепловода на переходе через проспект Дружбы Народов он будет заменен летом текущего года, – сообщили в Набережно-Челнинских Тепловых Сетях. – Приносим извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU