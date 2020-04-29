Новый корпус инфекционной больницы в Казани обойдется в 1,6 миллиарда рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T15:24:24+03:00

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В Казани началось возведение нового корпуса инфекционной больницы. На строительные работы и последующую покупку оборудования в учреждение из бюджета Татарстана выделено порядка 1,6 миллиарда рублей.

Новый корпус расположится рядом со зданием действующей республиканской инфекционной больницы на проспекте Победы.

По данным ТАСС, строительство объекта планируется закончить к 1 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU