Новый корпус инфекционной больницы в Казани обойдется в 1,6 миллиарда рублей
Строительство учреждения уже началось
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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В Казани началось возведение нового корпуса инфекционной больницы. На строительные работы и последующую покупку оборудования в учреждение из бюджета Татарстана выделено порядка 1,6 миллиарда рублей.
Новый корпус расположится рядом со зданием действующей республиканской инфекционной больницы на проспекте Победы.
По данным ТАСС, строительство объекта планируется закончить к 1 августа 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU