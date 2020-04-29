В Казани сотрудники ГИБДД помогли спасти ребенка, подавившегося полиэтиленом
В столице Татарстана во время патрулирования к экипажу ГИБДД - инспектору отделения ДПС капитану полиции Павлу Назарову и капитану полиции Айрату Валиеву, обратился 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053». Мужчина рассказал, что во время кормления его семимесячному сыну стало плохо, у него было затруднено дыхание. Он не смог проглотить детское питание, начинал задыхаться.
Офицеры сообщили обо всем в дежурную часть и приняли решение о незамедлительном сопровождении автомобиля до ближайшей станции скорой медицинской помощи. В пути они включили сирены и проблесковые маячки.
Медики сумели быстро помочь мальчику, который, как выяснилось, проглотил кусок полиэтилена, который и не позволял ему свободно дышать.
ИСТОЧНИК KP.RU