2020-04-29T19:01:47+03:00
Общество

В Казани сотрудники ГИБДД помогли спасти ребенка, подавившегося полиэтиленом

Мальчика вовремя доставили к медикам
Лика ИСАЕВА
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Родители поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за спасение ребенкаРодители поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за спасение ребенкаФото: МВД по РТ
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В столице Татарстана во время патрулирования к экипажу ГИБДД - инспектору отделения ДПС капитану полиции Павлу Назарову и капитану полиции Айрату Валиеву, обратился 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053». Мужчина рассказал, что во время кормления его семимесячному сыну стало плохо, у него было затруднено дыхание. Он не смог проглотить детское питание, начинал задыхаться.

Офицеры сообщили обо всем в дежурную часть и приняли решение о незамедлительном сопровождении автомобиля до ближайшей станции скорой медицинской помощи. В пути они включили сирены и проблесковые маячки.

Медики сумели быстро помочь мальчику, который, как выяснилось, проглотил кусок полиэтилена, который и не позволял ему свободно дышать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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