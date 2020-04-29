В Казани сотрудники ГИБДД помогли спасти ребенка, подавившегося полиэтиленом

29 Апр 2020 2020-04-29T19:01:47+03:00

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В столице Татарстана во время патрулирования к экипажу ГИБДД - инспектору отделения ДПС капитану полиции Павлу Назарову и капитану полиции Айрату Валиеву, обратился 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053». Мужчина рассказал, что во время кормления его семимесячному сыну стало плохо, у него было затруднено дыхание. Он не смог проглотить детское питание, начинал задыхаться.

Офицеры сообщили обо всем в дежурную часть и приняли решение о незамедлительном сопровождении автомобиля до ближайшей станции скорой медицинской помощи. В пути они включили сирены и проблесковые маячки.

Медики сумели быстро помочь мальчику, который, как выяснилось, проглотил кусок полиэтилена, который и не позволял ему свободно дышать.

ИСТОЧНИК KP.RU