2020-04-29T19:42:11+03:00
Общество

На каждого жителя Татарстана приходится по 161 тысячи рублей в банковских депозитах

По этому показателю республика находится на 24 месте в России
Алина ГАБДУЛИНА
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За два последних года размер вкладов жителей региона вырос на 18,4 %.За два последних года размер вкладов жителей региона вырос на 18,4 %.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным на 1 марта 2020 года, на каждого жителя Татарстана приходится по 161 тысячи рублей в банковских депозитах. По этому показателю республика находится на 24 месте в стране. Об этом сообщает РИА Рейтинг.

Соотношение среднедушевых депозитов и среднемесячных доходов за 2019 год составляет в Татарстане 4,51. За два последних года размер вкладов жителей региона вырос на 18,4 %. Однако валютные вклады оставляют всего 14,7% от общего объема средств на депозитах.

Отметим, что самый большие вклады в стране у жителей Москвы - 858,7 тысячи рублей. На каждого из жителей столицы приходится по 224,6 тысяч рублей в банковских депозитах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На каждого жителя Татарстана приходится по 161 тысячи рублей в банковских депозитах
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